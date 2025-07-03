Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"

Как отмечает российское издание, оперативные службы рассказали, что от взрыва в центре города погиб "экс-глава" Луганска Пилавов.

Что известно о Пилавове

Манолис Пилавов родился 24 марта 1964 года. На протяжении многих лет занимал должности в органах местного самоуправления Луганска и занимался управленческой деятельностью в коммунальной сфере.

В 1990-1998 годах возглавлял ЖЭУ №3 жилищно-эксплуатационного объединения Ленинского района, жилищно-эксплуатационные объединения Каменнобродского и Октябрьского районов, а также работал заместителем начальника управления жилищным хозяйством Луганского горисполкома.

Был генеральным директором ОКП "Лугансквода".

Работал заместителем председателя Каменнобродского райсовета Луганска, а впоследствии занимал должность первого заместителя Луганского городского головы.

В 2010 году был избран депутатом Октябрьского районного в городе Луганске совета от Партии регионов. В сентябре 2014 года Пилавов агитировал во дворах Луганска в поддержку так называемой "Луганской народной республики" и участвовал в публичных мероприятиях, организованных оккупационной администрацией.

С 2014 года занимал должность так называемого "главы Администрации Луганска".

Стоит отметить, что коллаборационист Пилавов с 2015 года находился в розыске.

Его обвиняли по трем статьям:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (захват государственной власти);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

создание террористической группы или террористической организации.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский ввел против него санкции сроком на три года. Уже 19 октября 2022 года указом президента Украины Манолис Пилавов был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны как лицо, которое прямо или косвенно поддержало вооруженную агрессию России против Украины.