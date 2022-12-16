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Выстрел из гранатомета, подаренного в Украине: известно о 3 раненых польских полицейских

Фото: известно о трех раненыиз-за взрыва гранатомета из Украины в Польше (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В результате взрыва гранатомета, подаренного главнокомандующему полиции Польши во время визита в Украину, пострадали 3 человека. В их числе и сам глава полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Польские СМИ сообщают, что командир Ярослав Шимчик сам случайно выстрелил из него в своем кабинете.

В результате происшествия Шимчик был ранен и доставлен в больницу. Расследованием уже занялась польская прокуратура.

Три человека, в том числе Шимчик, получили ранения, при этом подробностей о возможных травмах не сообщалось.

Напомним, 15 декабря стало известно, что в Польше взорвался подарок для начальника полиции, который ему передал один из руководителей украинских служб. Его госпитализировали.

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Польша