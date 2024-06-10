Взрыв гранаты в Киеве: стали известны мотивы преступления, сколько лет грозит задержанному
Мужчина, бросивший гранату в многоэтажку в Шевченковском районе Киева, не разделил квартиру с родным братом. Теперь ему грозит до семи лет заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной Нацполиции.
Как стало известно накануне, взрывное устройство бросил в сторону дома местный житель 1977 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. Это произошло вечером в воскресенье, 9 июня.
В результате взрыва пострадала 36-летняя женщина, которая в это время проходила по улице. Она получила осколочное ранение руки. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ее домой.
"Предварительно мотивом совершения преступления является конфликт между нарушителем и его родным братом из-за раздела квартиры. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отмечают в Нацполиции.
Сообщается, что следователи готовят ему сообщение о подозрении в совершении хулиганских действий и в незаконном обращении с боевыми припасами.
"Согласно санкции инкриминируем статьи, мужчине грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Инциденты с взрывами гранат в Киеве
Также недавно в ночь на 28 апреля в одной из многоэтажек в Святошинском районе из-за взрыва гранаты пострадали двое мужчин.
Накануне в Голосеевском районе Киева аналогичный случай привел к роковым последствиям - тогда погиб мужчина 1968 года рождения. Предварительные данные указывали на самоубийство.
Кроме того, в декабре прошлого года в частном секторе Подольского района Киева из-за взрыва гранаты погиб киевлянин 1950 года рождения.
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