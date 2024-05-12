Взрыв гранаты в Броварах: появились новые подробности

Так, по данным полиции, правонарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств и на момент совершения преступления находился в розыске.

Как все произошло

Полицейские Броварского управления полиции получили вызов по поводу хулиганских действий неизвестным лицом.

Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский стал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя.

Что известно о состоянии полицейского и подрывника

На 12 мая полицейский и правонарушитель находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

"В результате взрыва 37-летний правоохранитель получил ранение ног и левой руки. Угрозы его жизни и здоровью нет. Также ранения получил и сам 37-летний правонарушитель, а именно травму левой ноги и обеих рук", - отметили в полиции.

Подозрение

Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

За покушение на жизнь полицейского предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.