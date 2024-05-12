Взрыв гранаты в Броварах: появились новые подробности

Мужчине, взорвавшему гранату в Броварах, сообщили о подозрении 12 мая. Он оказался рецидивистом и находился в розыске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.
Так, по данным полиции, правонарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств и на момент совершения преступления находился в розыске.
Полицейские Броварского управления полиции получили вызов по поводу хулиганских действий неизвестным лицом.
Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский стал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя.
На 12 мая полицейский и правонарушитель находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.
"В результате взрыва 37-летний правоохранитель получил ранение ног и левой руки. Угрозы его жизни и здоровью нет. Также ранения получил и сам 37-летний правонарушитель, а именно травму левой ноги и обеих рук", - отметили в полиции.
Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
За покушение на жизнь полицейского предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Как сообщалось, 11 мая, примерно в 20.40, в центре Броваров раздался взрыв. Позже стало известно о пострадавших, в том числе полицейском.
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