Взрыв в Днепре. Правоохранители задержали подозреваемого в теракте

В Днепре полицейские и Служба безопасности Украины задержали подозреваемого в совершении теракта возле здания ТЦК и СП в центральном районе города. Им оказался 37-летний местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции и публикацию СБУ.
Подозреваемого разыскали и задержали за несколько часов в ходе оперативных мероприятий полиции и СБУ. По данным полиции, предварительно, подозреваемый действовал по указаниям спецслужб России.
Как сообщили в СБУ, сейчас фигуранта доставили в отделение полиции. По месту жительства задержанного продолжаются обыски, проводятся все необходимые следственные действия.
"В результате происшествия погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них двое полицейских. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики борются за их жизнь", - добавили в полиции.
Сейчас событие квалифицировано как террористический акт (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).
"Задержанному грозит пожизненное заключение. Продолжаются следственные действия", - резюмировали правоохранители.
Сегодня днем в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. Как позже стало известно, жертвой взрыва стал военный, а двое правоохранителей пострадали.
Сначала местные СМИ сообщали о вероятном подрыве автомобиля, но позже появилась информация, что у входа в здание областного ТЦК сработало самодельное взрывное устройство.
Источники РБК-Украина сообщали, что взрыв в Днепре был квалифицирован как теракт.
В конце ноября источники РБК-Украина сообщали о серии диверсий в Украине, которые были нацелены на правоохранителей и военных. Покушения на жизнь силовиков были зафиксированы, в частности, в Киеве.
Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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