Взрыв в Днепре был терактом, погиб военный, - источник

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в городе прогремел взрыв. Местные СМИ писали, что, вероятно, взорвали автомобиль.

По состоянию на сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что в ноябре этого года в Украине была зафиксирована волна диверсий с подрывами против силовиков. Злоумышленники использовали взрывчатку, чтобы вызвать подрывы.

РБК-Украина собрало все похожие инциденты в отдельном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.