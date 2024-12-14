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Взрыв в Днепре был терактом, погиб военный, - источник

Фото: в Днепре прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Взрыв в Днепре, который произошел сегодня днем в одном из центральных районов, был терактом. В результате инцидента погиб военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По словам источников РБК-Украина, сейчас оперативные действия еще продолжаются, но, предварительно, квалифицируется как теракт.

В результате взрыва также пострадали двое правоохранителей.

 

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в городе прогремел взрыв. Местные СМИ писали, что, вероятно, взорвали автомобиль.

По состоянию на сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что в ноябре этого года в Украине была зафиксирована волна диверсий с подрывами против силовиков. Злоумышленники использовали взрывчатку, чтобы вызвать подрывы.

РБК-Украина собрало все похожие инциденты в отдельном материале.

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