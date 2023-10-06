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Взрыв был в 20 метрах. В Турции раскрыли детали инцидента с судном в Черном море

Фото: в Турции раскрыли детали инцидента с судном в Черном море (marinetraffic.com)
Автор: Иван Носальский

Возле турецкого грузового судна, которое направлялось по Черному морю в украинский порт Измаил, прогремел взрыв.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters рассказали в турецком Управлении по вопросам мореплавания.

"Взрыв произошел в 15-20 метрах позади судна Kafkametler, направлявшегося в порт Измаил из порта Батуми, когда оно курсировало у берегов Румынии", - подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что после проверки состояния судна оно продолжило следовать в украинский порт. При этом нет никаких доказательств того, что взрыв был вызван миной. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 октября, издание Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило о подрыве турецкого грузового судна Kafkametler на морской мине в Черном море

По информации журналистов, судно получило незначительные повреждения, а экипаж не пострадал.

При этом позже спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук опроверг эту информацию, отметив, что повреждений на турецком судне нет, поэтому информация о подрыве на мине неправдива

 

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Чорне мореИзмаилТурция