Взрыв в многоэтажке Киева: все, что известно о трагедии и ее последствиях

В Киеве сегодня ночью произошел мощный взрыв в 16-этажке, который спровоцировал сильный пожар. В результате чего есть погибшие и пострадавшие, также разрушены несколько квартир.

РБК-Украина собрало в материале все, что известно о трагедии.

Как это произошло

Взрыв в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе на ул. Малышка произошел сегодня около 03:45. После чего там загорелся пожар площадью 250 квадратов. Сильное пламя охватило несколько этажей, которое уже после 08:10 утра удалось потушить.

"Сегодня в 03:32 поступило сообщение о взрыве в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе Киева. В 03:44 спасатели начали эвакуацию людей и тушение пожара", - сообщил во время брифинга спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Как известно, в результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей, разрушены 4 квартиры и еще шесть повреждены. Для пострадавших уже определили места временного проживания.

Сейчас на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Производится демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов.

Названа вероятная причина взрыва

По предварительным данным, которые озвучили в Киевской городской военной администрации и Нацполиции, взрыв в столичной многоэтажке произошел из-за утечки газа. Впрочем, точную причину еще устанавливают.

"На месте работают полиция, КАРС, медики, психологи и другие службы. Причины взрыва устанавливают. Одна из версий - утечка газа", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Между тем, местные жители выдвигают и свою версию. Они предполагают, что инцидент могла спровоцировать взрывчатка. Другие же говорят, что взрыв произошел из-за газовых баллонов, которые держали жители одной из квартир.

Стоит отметить, что спикер КГВА Михаил Шаманов исключил версию с подрывом газового баллона. По его словам, предварительно дом был газифицирован.

"Насколько я понимаю, так или иначе, он был газифицирован. Я не эксперт, но взрыв такой силы от газового баллона вряд ли мог бы произойти", - сказал он в эфире телемарафона.

В свою очередь в мэрии призывают дождаться вывода специалистов, которые окончательно установят причину взрыва.

Есть жертвы и пострадавшие

После того, как работники ГСЧС прибыли на место происшествия, они не только приступили к тушению пожара, но и начали поисково-спасательные работы, которые продолжаются и сейчас.

В начале спасательной операции были эвакуированы 18 человек, а впоследствии два человека спасены. Также известно о 3 погибших и пятеро пострадавших (из них трое - госпитализированы).

У дома для эвакуированных жильцов работает "автобус несокрушимости".

Для Киева это не первая такая трагедия

Как напомнил начальник КМВА Сергей Попко, практически ровно три года назад, 21 июня 2020 года, в Дарницком районе также произошел взрыв в многоэтажном доме. Тогда погибли 5 пятеро человек.

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