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Взрыв в многоэтажке Киева: в ГСЧС рассказали подробности ЧП

Фото: в Киеве в многоэтажке произошел взрыв и пожар (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети и воспламенения. Столичные спасатели эвакуировали 10 человек из здания, а пожар был потушен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

ЧП произошло в субботу, 10 декабря, в 24-этажке по адресу улица Паньковская, 20.

Сообщение о взрыве поступило в Главное управление ГСЧС Украины в Киеве в 16:50.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии бойцы установили, что в одной из квартир на 13-м этаже, которая использовалась под офисное помещение, произошло короткое замыкание электросети с последующим горением и взрывом аккумулятора", - говорится в сообщении.

Спасатели также вывели с верхних этажей 10 человек на безопасное расстояние.

В результате взрыва вылетел стеклопакет, была повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок, рассказали в столичном ГСЧС. Кроме того, был поврежден автомобиль, припаркованный рядом.

Никто из людей, к счастью, не пострадал.

Пожар локализован в 17:24 и ликвидирован в 17:31 на площади 10 квадратных метров.

В ГСЧС уточнили, что на месте происшествия работали 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что 9 декабря в Голосеевском районе Киева в киоске еды быстрого приготовления взорвался газовый баллон, и пострадали пять человек.

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КиевГСЧСВзрыв