Теракт в Одессе: диверсант пытался ликвидировать работника оборонного завода
Организатор субботнего подрыва автомобиля в Одессе пытался ликвидировать работника предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
Отмечается, что в субботу, 5 июля, в Одессе был задержан подозреваемый в совершении террористического акта - подрыва автомобиля, за рулем которого находился работник предприятия, которое занимается оборонными заказами.
Благодаря оперативной и слаженной работе прокуратуры, территориальными подразделениями СБУ и Нацполиции в Одесской области, был задержан человек, который, вероятно, заложил взрывное устройство под сиденье автомобиля.
Им оказался завербованный российскими спецслужбами ранее судимый 22 летний житель Запорожской области.
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование.
"Автомобильный" теракт в Одессе
Утром в субботу, 5 июля, в Одессе взорвался автомобиль Opel.
В результате инцидента пострадал 30-летний мужчина, находившийся в салоне. К счастью, пострадавший выжил ему оказывается медицинская помощь.
СБУ возбудила уголовное производство по статье о попытке совершения террористического акта.
Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в организации диверсии.
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