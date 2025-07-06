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Теракт в Одессе: диверсант пытался ликвидировать работника оборонного завода

Одесса, Воскресенье 06 июля 2025 02:00
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Теракт в Одессе: диверсант пытался ликвидировать работника оборонного завода Фото: в Одессе пытались убить работника оборонного завода (t.me/UA_National_Police)
Автор: Валерий Савицкий

Организатор субботнего подрыва автомобиля в Одессе пытался ликвидировать работника предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что в субботу, 5 июля, в Одессе был задержан подозреваемый в совершении террористического акта - подрыва автомобиля, за рулем которого находился работник предприятия, которое занимается оборонными заказами.

Благодаря оперативной и слаженной работе прокуратуры, территориальными подразделениями СБУ и Нацполиции в Одесской области, был задержан человек, который, вероятно, заложил взрывное устройство под сиденье автомобиля.

Им оказался завербованный российскими спецслужбами ранее судимый 22 летний житель Запорожской области.

Фото: Офис генерального прокурора (t.me/pgo_gov_ua/30903)

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

"Автомобильный" теракт в Одессе

Утром в субботу, 5 июля, в Одессе взорвался автомобиль Opel.

В результате инцидента пострадал 30-летний мужчина, находившийся в салоне. К счастью, пострадавший выжил ему оказывается медицинская помощь.

СБУ возбудила уголовное производство по статье о попытке совершения террористического акта.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в организации диверсии.

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