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Взрыв авто в Одессе: СБУ открыла дело о теракте

Одесса, Суббота 05 июля 2025 12:17
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Взрыв авто в Одессе: СБУ открыла дело о теракте Фото: СБУ открыла дел из-за взрыва авто в Одессе (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

СБУ открыла уголовное дело из-за взрыва автомобиля в Одессе утром 5 июля. Его квалифицировали как теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Одесской области.

"СБУ квалифицирует взрыв авто в Киевском районе Одессы 5 июля как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как отмечается, СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

Взрыв авто в Одессе

Утром 5 июля в Одессе прогремел взрыв. Как стало известно, взорвалось авто на улице Варненской в Киевском районе Одессы.

Полиция сообщила, что взорвался автомобиль Opel. Пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь.

При этом местные СМИ пишут, что якобы пострадавший - это военнослужащий, а машину взорвали, как только мужчина сел в автомобил.

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