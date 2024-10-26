На выборах в Грузии фиксируют драки и массовые вбросы бюллетеней: видео

На парламентских выборах в Грузии фиксируют массовые фальсификации и первые потасовки. Наблюдатели также заметили случаи выдачи нескольких бюллетеней на избирателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия онлайн".

Так, на избирательном участке №69 в округе Марнеули зафиксирован массовый вброс бюллетеней. На опубликованном в сети видео можно заметить, как мужчина бросил в урну для голосования пачку бюллетеней. Нарушителем мог быть заместитель главы Марнеули.

По словам главы Центризбиркома, Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело. На этом участке голосование приостановили. От комиссии требуют провести заседание.

Также наблюдатели сообщают о массовых случаях выдачи нескольких бюллетеней на одного избирателя. В Марнеуле произошло нападение на наблюдателя организации "Мой голос".

Кроме того, в сети появились кадры инцидента в городе Зугдиди, где представитель правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Джикия напал на наблюдателей на одном из избирательных участков.

В селе Дидвела Багдатского муниципалитета мужчина ворвался на избирательный участок и разбил несколько устройств для электронного голосования.