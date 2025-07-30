Вы точно запекаете мясо неправильно! Врач-диетолог назвала главную ошибку

Многие из нас привыкли использовать рукав для запекания, считая его удобным и полезным для приготовления мяса и овощей. Однако, по словам гастроэнтеролога, этот способ может быть опасным.
В интервью РБК-Украина профессор и диетолог-гастроэнтеролог Галина Анохина рассказала, почему стоит отказаться от синтетических материалов на кухне и как готовить любимые блюда правильно, чтобы они были не только вкусными, но и безопасными для здоровья.
"Я не рекомендую ничего запекать в рукаве - это синтетический материал", - категорически заявляет гастроэнтеролог.
Она советует выбирать другие методы: запекать блюда в тесте или же открыто, без каких-либо оберток. Этот подход позволит избежать контакта пищи с потенциально вредными веществами, которые могут выделяться из синтетики во время термической обработки.
Если вы любите мясо, но беспокоитесь о его пользе, гастроэнтеролог предлагает простой рецепт приготовления замечательной домашней ветчины. Для этого идеально подойдет ошеек.
Этот метод позволяет получить вкусный и полезный мясной продукт, избегая вредных добавок.
Отдельно гастроэнтеролог предостерегла от покупных копченых изделий, ведь большинство из них - результат химического, а не натурального копчения.
"Чернослив с косточкой у бабушки в селе, высушенный естественным способом на солнце, на вкус не очень приятный. И этим он очень отличается от магазинных чернослива или кураги, которые являются преимущественно продуктами химического копчения", - отметила Анохина.