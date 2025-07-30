Вы точно запекаете мясо неправильно! Врач-диетолог назвала главную ошибку

"Я не рекомендую ничего запекать в рукаве - это синтетический материал", - категорически заявляет гастроэнтеролог.

Она советует выбирать другие методы: запекать блюда в тесте или же открыто, без каких-либо оберток. Этот подход позволит избежать контакта пищи с потенциально вредными веществами, которые могут выделяться из синтетики во время термической обработки.

Идеальная домашняя ветчина: рецепт от диетолога

Если вы любите мясо, но беспокоитесь о его пользе, гастроэнтеролог предлагает простой рецепт приготовления замечательной домашней ветчины. Для этого идеально подойдет ошеек.

Поместите мясо в крутой кипяток.

После погружения мяса немного уменьшите огонь и варите его час или час и двадцать минут без добавления соли.

Вытащите мясо из бульона и дайте ему остыть.

Только после охлаждения посолите, поперчите и нашпигуйте чесноком по вкусу.

Положите приготовленный продукт в стеклянную или эмалированную посуду и поставьте в холодильник.

Бульон, в котором варилось мясо, можно не выливать, а использовать для приготовления первых блюд, таких как борщ или капустняк.

Этот метод позволяет получить вкусный и полезный мясной продукт, избегая вредных добавок.

Отдельно гастроэнтеролог предостерегла от покупных копченых изделий, ведь большинство из них - результат химического, а не натурального копчения.

"Чернослив с косточкой у бабушки в селе, высушенный естественным способом на солнце, на вкус не очень приятный. И этим он очень отличается от магазинных чернослива или кураги, которые являются преимущественно продуктами химического копчения", - отметила Анохина.