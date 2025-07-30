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Вы точно запекаете мясо неправильно! Врач-диетолог назвала главную ошибку

Среда 30 июля 2025 10:00
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Вы точно запекаете мясо неправильно! Врач-диетолог назвала главную ошибку Врач назвала ошибки при запекании мяса (фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Многие из нас привыкли использовать рукав для запекания, считая его удобным и полезным для приготовления мяса и овощей. Однако, по словам гастроэнтеролога, этот способ может быть опасным.

В интервью РБК-Украина профессор и диетолог-гастроэнтеролог Галина Анохина рассказала, почему стоит отказаться от синтетических материалов на кухне и как готовить любимые блюда правильно, чтобы они были не только вкусными, но и безопасными для здоровья.

"Я не рекомендую ничего запекать в рукаве - это синтетический материал", - категорически заявляет гастроэнтеролог.

Она советует выбирать другие методы: запекать блюда в тесте или же открыто, без каких-либо оберток. Этот подход позволит избежать контакта пищи с потенциально вредными веществами, которые могут выделяться из синтетики во время термической обработки.

Идеальная домашняя ветчина: рецепт от диетолога

Если вы любите мясо, но беспокоитесь о его пользе, гастроэнтеролог предлагает простой рецепт приготовления замечательной домашней ветчины. Для этого идеально подойдет ошеек.

  • Поместите мясо в крутой кипяток.
  • После погружения мяса немного уменьшите огонь и варите его час или час и двадцать минут без добавления соли.
  • Вытащите мясо из бульона и дайте ему остыть.
  • Только после охлаждения посолите, поперчите и нашпигуйте чесноком по вкусу.
  • Положите приготовленный продукт в стеклянную или эмалированную посуду и поставьте в холодильник.
  • Бульон, в котором варилось мясо, можно не выливать, а использовать для приготовления первых блюд, таких как борщ или капустняк.

Этот метод позволяет получить вкусный и полезный мясной продукт, избегая вредных добавок.

Отдельно гастроэнтеролог предостерегла от покупных копченых изделий, ведь большинство из них - результат химического, а не натурального копчения.

"Чернослив с косточкой у бабушки в селе, высушенный естественным способом на солнце, на вкус не очень приятный. И этим он очень отличается от магазинных чернослива или кураги, которые являются преимущественно продуктами химического копчения", - отметила Анохина.

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Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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