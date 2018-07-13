Входи в Раду обладнають для використання ID-карт до наступної осені, - Парубій

Нардеп за однією карткою буде заходити до Верховної ради и буде голосувати нею у залі

Парламент мають обладнати для роботи через електронні картки до наступної осені. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, введення системи електронної картки було підтримано всіма головами фракцій.

"Що стосується кнопкодавства, то електронна картка - це найбільш адекватний вихід", - повідомив Парубій.

Він зазначив, що для введення електронної картки у Раді в Україні використають досвід Європейського парламенту.

"Депутат за однією карткою буде заходити до Верховної ради, буде голосувати за нею в залі. Він не зможе її нікому передати - він ніколи не зайде у приміщення. Це буде загалом модернізація роботи. По планах апарату… нам треба обладнати всі входи до парламенту та всі комітети, щоб ця система була готова. Планую, щоб наступної осені цей парламент почав працювати за електронними картками, з наступної осені це стане невід’ємним атрибутом", - додав голова.

Спікер ВР підкреслив, що для введення цієї системи необхідне лише рішення голови парламенту.

"Найголовніше, що це не буде потребувати рішення Верховної ради. Це впроваджується рішенням голови ВРУ. Не доведеться мати великих політичних дебатів, шукати 226 голосів. Ця система була підтримана всіма головами фракцій", - зазначив Парубій.

Нагадаємо, за 3,5 роки роботи парламенту нардепи майже півтори тисячі разів скаржилися на роботу кнопки для голосування.