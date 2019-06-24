На в'їзді до Києва в результаті ДТП утворилась велика пробка

На автодорозі "Київ-Чоп" в напрямку Києва зіткнулись дві вантажівки, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Київської області.

Як зазначається, у результаті ДТП перекриті всі смуги руху, крім однієї. У зв'язку з цим утворились пробки.

"Інформуємо вас про те, що на автодорозі М-06 "Київ-Чоп" (19 км., розворот на Білогородку) в напрямку Києва трапилася ДТП з постраждалими. Патрульні займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово ускладнений", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що водій однієї з вантажівок пригальмував на світлофорі, коли в нього в'їхала інша вантажівка. Водій другої фури загинув на місці.

"Зараз ми будемо з'ясовувати всі обставини. Водій загинув, слідчі оформляють ДТП, тому пробки. Ми намагаємося якомога швидше завершити слідчі дії. З огляду на тяжкість ДТП, там працює достатньо бригад поліції і слідчих, щоб швидко звільнити дорогу", - сказав начальник Нацполіціі Києва Андрій Крищенко у коментарі "112".

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Чоп у Рівненській області зіткнулися вантажівка, маршрутка з 15 пасажирами і легковий автомобіль. У результаті аварії травмувався водій КАМАЗа, його доставили в лікарню. Ніхто з пасажирів мікроавтобуса не постраждав.

Раніше повідомлялося, що в Києві на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.