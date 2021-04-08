В'їзд в Ізраїль тепер буде можливий з негативним тестом на COVID-19

Для відвідування Ізраїлю іноземцям потрібно буде пред'явити негативний результат тесту на COVID-19/ Правила набули чинності 7 квітня.
З 7 квітня іноземні громадяни, які бажають в'їхати в Ізраїль, мають завчасно подати заявку на в'їзд в ізраїльських дипломатичних чи консульських установах за місцем проживання іноземця або Управління з питань народонаселення та імміграції.
Нові правила відвідування Ізраїлю включають:
Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19, не будуть піддаватися самоізоляції.
Медична декларація, дозвіл на в'їзд в країну, результати тесту на COVID-19 та інші документи потрібно видрукувати та мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю.
Також, згідно з новими правилами в'їзду в Ізраїль, мандрівники, які хворі COVID-19, не допускаються в літак.
Іноземець, який в'їжджає в Ізраїль (вилікувався від COVID-19 або пройшов вакцинацію) має виконувати вимоги Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, включаючи серологічний тест і електронний браслет (фінансується коштом іноземців).
Іноземцю, який покине територію Ізраїлю до закінчення встановленого строку самоізоляції без спеціального дозволу, наступний в'їзд в країну буде заборонений.
Нагадаємо, британська заморська територія Гібралтар завершила вакцинацію від коронавірусу першої у світі. Там прищепили все доросле населення.
Серед лідерів вакцинації Ізраїль. В країні 5,1 мільйона осіб отримали першу дозу, а 4,5 мільйона - другу.