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В'їзд в Ізраїль тепер буде можливий з негативним тестом на COVID-19

Новость на русском → Ізраїль, Четвер 08 квітня 2021 06:50
В'їзд в Ізраїль тепер буде можливий з негативним тестом на COVID-19 Фото: медик в Ізраїлі готується приймати пацієнтів (enlacejudio.com)
Автор: Артур Родивилов

Для відвідування Ізраїлю іноземцям потрібно буде пред'явити негативний результат тесту на COVID-19/ Правила набули чинності 7 квітня.

Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі.

З 7 квітня іноземні громадяни, які бажають в'їхати в Ізраїль, мають завчасно подати заявку на в'їзд в ізраїльських дипломатичних чи консульських установах за місцем проживання іноземця або Управління з питань народонаселення та імміграції.

Нові правила відвідування Ізраїлю включають:

  • негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль;
  • додатковий ПЛР-тест - вимога, яке поширюється також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію від ковіду або документ про одужання від захворювання;
  • чинний медичний страховий поліс, що покриває витрати у разі захворювання на COVID-19;
  • декларація, заповнена не більше ніж за добу до рейсу із зазначенням інформації про місце самоізоляції в країні;
  • самоізоляція для всіх міжнародних пасажирів у визначеному державою перебування приміщенні (мотель), тривалістю 14 днів або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести)

Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19, не будуть піддаватися самоізоляції.

Медична декларація, дозвіл на в'їзд в країну, результати тесту на COVID-19 та інші документи потрібно видрукувати та мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю.

Також, згідно з новими правилами в'їзду в Ізраїль, мандрівники, які хворі COVID-19, не допускаються в літак.

Іноземець, який в'їжджає в Ізраїль (вилікувався від COVID-19 або пройшов вакцинацію) має виконувати вимоги Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, включаючи серологічний тест і електронний браслет (фінансується коштом іноземців).

Іноземцю, який покине територію Ізраїлю до закінчення встановленого строку самоізоляції без спеціального дозволу, наступний в'їзд в країну буде заборонений.

Нагадаємо, британська заморська територія Гібралтар завершила вакцинацію від коронавірусу першої у світі. Там прищепили все доросле населення.

Серед лідерів вакцинації Ізраїль. В країні 5,1 мільйона осіб отримали першу дозу, а 4,5 мільйона - другу.

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