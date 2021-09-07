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У В'єтнамі чоловікові дали п'ять років в'язниці за поширення коронавірусу

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В'єтнам , Вівторок 07 вересня 2021 09:24
У В'єтнамі чоловікові дали п'ять років в'язниці за поширення коронавірусу Фото: 28-річний чоловік заразив вісім осіб, одна з яких померла (РБК-Україна)
Автор: Тіберій Юрик

Суд у В'єтнамі засудив чоловіка до п'яти років тюремного ув'язнення за порушення суворих правил карантину і поширення коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що 28-річний Ле Ван Три був визнаний винним у "поширенні небезпечних інфекційних захворювань". Він повернувся в провінцію Камау з Хошиміна і порушив правила 21-денного карантину. Чоловік заразив вісім осіб, одна з яких померла через вірус після місяця лікування.

Видання також повідомляє, що раніше у В'єтнамі ще двох осіб засудили до 18 місяців і двох років позбавлення волі умовно за тими ж звинуваченнями.

Нагадаємо, що В'єтнам отримав 2 мільйони доз вакцини Moderna від коронавірусу, пожертвуваних урядом США.

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