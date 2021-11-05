У В'єтнамі медики помилково вакцинували від коронавірусу майже 20 немовлят

За даними видання, інцидент стався 4 листопада в поліклініці комуни Йен Сон в районі Куок Оай в'єтнамської столиці. Про подію було повідомлено в департамент охорони здоров'я Ханоя.

Після цього дітей перевели в лікарню на обстеження і для лікування. Фахівці Національної дитячої лікарні в Ханої заявили, що стан вакцинованих немовлят стабільний.

Однак, зазначили медики, у деяких дітей після щеплення підвищилася температура, а в місці уколу з'явилося почервоніння і припухлість.

МОЗ В'єтнаму попросив департамент охорони здоров'я Ханоя негайно з'ясувати причини, що призвели до помилки, і притягнути до відповідальності винних.