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В'єтнам схвалив вакцину AstraZeneca, перервавши з'їзд комуністичної партії

Автор: Олександр Білоус

З'їзд партії перервали через спалах COVID-19 у Ханої

В'єтнам схвалив свою першу вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca і перервав засідання правлячої комуністичної партії. Країна зіткнулася з найбільшою спалахом коронавірусу з початку пандемії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В'єтнам, країна з населенням близько 98 мільйонів людина, яка досі досягла великих успіхів у боротьбі з вірусом, зареєструвала 180 нових випадків. Це швидке розповсюдження, враховуючи, що в країні було зареєстровано лише 1739 випадків з моменту першого виявлення хвороби рік тому, в тому числі 873 інфекції, що передаються місцевим шляхом, завдяки масовому тестуванню та централізованій програмі карантину.

"У нас є досвід боротьби з нещодавніми спалахами", - сказано в заяві уряду в суботу. При цьому офіційні особи спробують стримати спалах до 6 лютого, напередодні місячних новорічних свят.

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Влада поспішила перевірити тисячі людей, оскільки підтвердили, що спалах поширилася на Ханой, де правляча партія проводить свій п'ятирічний з'їзд, щоб обрати нове керівництво.

Державні ЗМІ повідомили, що з'їзд завершиться в понеділок, на день раніше, ніж планувалося.

Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму схвалило вакцину від AstraZeneca PLC для внутрішньої інокуляції через кілька годин після того, було оголошено, що країна повинна отримати вакцину в першому кварталі.

Уряд раніше повідомляв, що веде переговори про закупівлю 30 мільйонів доз вакцини.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 січня Європейська комісія схвалила поставки вакцини від коронавірусу розробки AstraZeneca. Тепер її офіційно можна використовувати в країнах Євросоюзу.

Раніше застосування препарату AstraZeneca дозволило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

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