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В'єтнам почав випробувати на людях власну COVID-вакцину

Автор: Анастасия Рокитна

В'єтнам розпочав випробування на людях власної вакцини проти коронавірусу. Вона називається Nanocovax.

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Про це повідомляє VNA.

Розробкою вакцини займається компанія Nanogen Pharmaceutical Biotechnology. Перші пробні ін'єкції були зроблені трьом добровольцям у Ханої 17 грудня.

Препарат планується випробувати на 60 добровольцях у віці від 18 до 50 років на першому етапі випробувань. Кожен доброволець отримає два щеплення вакцини з перервою у 28 днів.

Нагадаємо, BioNTech і Pfizer. Якщо вакцину не схвалять в понеділок, то регулятор збереться знову через тиждень.

Додамо, що раніше Урсула фон дер Ляйєн запропонувала країнам Європейського союзу почати вакцинацію від коронавірусу в один день.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки схвалили вакцину Pfizer та BioNTech ще минулого тижня. В країні вже почали масову вакцинацію від коронавірусу.

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