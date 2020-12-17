В'єтнам почав випробувати на людях власну COVID-вакцину

В'єтнам розпочав випробування на людях власної вакцини проти коронавірусу. Вона називається Nanocovax.

Про це повідомляє VNA.

Розробкою вакцини займається компанія Nanogen Pharmaceutical Biotechnology. Перші пробні ін'єкції були зроблені трьом добровольцям у Ханої 17 грудня.

Препарат планується випробувати на 60 добровольцях у віці від 18 до 50 років на першому етапі випробувань. Кожен доброволець отримає два щеплення вакцини з перервою у 28 днів.

Нагадаємо, BioNTech і Pfizer. Якщо вакцину не схвалять в понеділок, то регулятор збереться знову через тиждень.

Додамо, що раніше Урсула фон дер Ляйєн запропонувала країнам Європейського союзу почати вакцинацію від коронавірусу в один день.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки схвалили вакцину Pfizer та BioNTech ще минулого тижня. В країні вже почали масову вакцинацію від коронавірусу.