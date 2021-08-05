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Ветерану АТО, який погрожував підірвати Кабінет міністрів, оголосили підозру

Автор: Инна Собора

Чоловіку, який захопив приміщення Кабінету Міністрів та погрожував підірвати гранату, повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

"Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві вчора чоловік прийшов з гранатою в Кабмін та погрожував підірвати себе разом з будівлею. МВС показало відео, як затримували чоловіка.

Як заявляли в поліції, за скоєне ветерану АТО загрожує до 15 років за ґратами.

Міністерство ветеранів звернулося до Офісу генерального прокурора з проханням врахувати його психоемоційний стан.

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Кабінет Міністрів Україниветеран АТОПрокуратура