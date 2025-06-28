Ветераны ГУР с ампутациями бросили вызов одному из самых жестких забегов в мире: детали

Что известно о Spartan Ultra World Championshi

Участниками соревнований станут ветераны с ампутациями конечностей, которые уже доказали: что невозможное становится возможным, а границ не существует:

Тарас Проць (KRAKEN)

(KRAKEN) Сергей Шикун (Департамент активных действий ГУР МО).

"Меня абсолютно не пугает этот вызов, а наоборот мотивирует. Я хочу испытать себя", - говорит Проць.

"Хочется показать другим ребятам, которые только получили травмы на войне, что жизнь после ампутации продолжается. Первый этап после ранения очень тяжелый", - также отмечает Шикун.

Трасса, на которой будет проходить Spartan Ultra, расположена среди гор. Участникам придется набрать около 3 тысяч метров высоты. Во время соревнований ветеранов будет сопровождать организатор Spartan Race Ukraine Алексей Вовк.

"Это одна из самых тяжелых и одновременно самых интересных трасс "Спартана". В Морзине соберутся лучшие спортсмены нашего большого сообщества. Мы будем рядом с нашими ветеранами, чтобы пройти этот путь вместе - 52 км, более 3 тысяч метров набора высоты, и все это за 15 часов. Это очень серьезная задача", - рассказывает Алексей.

Видео от ГУР МОУ:

Вместе с командой на соревнования также поедет шоумен Артем Дамницкий, участник комедийной команды "Ветераны космических войск".

"Это очередное напоминание миру о том, что происходит в Украине. О том, какие несокрушимые наши бойцы, даже после того, как они теряют конечности. Они продолжают жить дальше полноценную жизнь. И они докажут на этой дистанции, что они также способны преодолеть этот путь", - рассказывает Дамницкий.

Видео от ГУР МОУ:

Соучредитель проекта Limitless Роман Бебех также высказался о важности таких соревнований.

"Мы объединяем усилия вместе с Spartan Race Ukraine для того, чтобы привлечь внимание мирового спортивного сообщества к событиям в Украине, собрать средства для лечения раненых воинов, а также вести образовательную работу для украинского гражданского населения", - сказал он.

Сбор для ветеранов ГУР

Параллельно с участием в чемпионате Spartan Ultra World Championship команда Limitless запускает сбор средств на реабилитацию раненых ветеранов ГУР МО, которые потеряли конечности в результате ранения. Каждый донат поможет восстановить физическое и психологическое здоровье тех, кто отдал часть себя за свободу.

Поддержать сбор можно:

донатом на "банке" по этой ссылке

переводом средств на карту банка: 4441 1111 2562 3748.

Что известно о Limitless

Проект был создан для того, чтобы привлечь внимание к последствиям войны и поддержать тех, кто отдал свое здоровье ради независимости Украины. Limitless помогает ветеранам восстановить не только физическое, но и психологическое здоровье.

В рамках проекта, в мае этого года, ветераны ГУР МО Украины с ампутациями Александр Дашко (KRAKEN) и Иван Тарн (АРТАН) поднялись к базовому лагерю Эвереста (5280 метров) на протезах. Ранее украинцы с ампутациями не поднимались на эту вершину. В рамках этого восхождения команде удалось собрать 1 миллион гривен для реабилитационного центра UNBROKEN Ukraine.