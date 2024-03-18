Ветераны с ампутациями уже весной планируют сыграть первые матчи за "Шахтер"

"У нас была задача за две недели набрать команду и провести тренировку. И она состоялась где-то 19-20 февраля. Поэтому через две недели мы справились. Мы не волнуемся, что постоянно нет полноценной команды у 14-15 ребят. На первом занятии их вообще четверо было. И это нормально. Они потренировались, пошли домой и рассказали там своим знакомым. Мы это сняли и показали.У нас тренируется уже стабильно семь человек и двое еще на реабилитации. То есть всего девять. Поэтому еще месяц, я думаю, и будет полная команда", - отметил Юрий Свиридов.

Пока в Украине всего три команды из людей, потерявших конечности.