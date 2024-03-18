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Ветераны с ампутациями уже весной планируют сыграть первые матчи за "Шахтер"

Фото: ветераны с ампутациями уже весной планируют сыграть первые матчи за "Шахтер" (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова планирует организовать первый матч новой команды "Шахтер Стальные", созданной для людей с ампутированными концовками, уже к концу весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по стратегическому развитию клуба Юрия Свиридова.

"У нас была задача за две недели набрать команду и провести тренировку. И она состоялась где-то 19-20 февраля. Поэтому через две недели мы справились. Мы не волнуемся, что постоянно нет полноценной команды у 14-15 ребят. На первом занятии их вообще четверо было. И это нормально. Они потренировались, пошли домой и рассказали там своим знакомым. Мы это сняли и показали.У  нас тренируется уже стабильно семь человек и двое еще на реабилитации. То есть всего девять. Поэтому еще месяц, я думаю, и будет полная команда", - отметил Юрий Свиридов.

Пока в Украине всего три команды из людей, потерявших конечности.

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ШахтерВетераны