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Ветераны с ампутациями преодолели самый тяжелый забег мира. Как это было: видео и истории героев

Понедельник 04 августа 2025 15:00
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Ветераны с ампутациями преодолели самый тяжелый забег мира. Как это было: видео и истории героев Ветераны с ампутациями преодолели самый тяжелый забег мира (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
Автор: Юлия Гаюк

Ветераны ГУР Тарас Проць (военное подразделение KRAKEN) и Сергей Шикун (Департамент активных действий) с ампутациями конечностей финишировали в самом тяжелом в мире забеге с препятствиями Spartan Race. Шоумен Артем Дамницкий присоединился к ним и представил видеоработу о соревнованиях.

РБК-Украина побывало на допремьерном показе и рассказывает подробнее о ленте, а также где ее посмотреть.

Что известно о героях

Тарас Проць - ветеран спецподразделения "KRAKEN" ГУР МО Украины. Когда началась полномасштабная война, Тарасу было 17 лет, и он присоединился к местному ДФТГ. Тогда поехал на учебу в Варшаву, а в 18 лет оставил учебу за границей и добровольно пошел на войну.

Во время боевого задания Тарас получил тяжелое ранение, в результате которого перенес частичную ампутацию ноги.

Ветераны с ампутациями преодолели самый тяжелый забег мира. Как это было: видео и истории героев

Тарас Проць (фото: пресс-служба)

Сергей Шикун - ветеран Департамента активных действий ГУР МО Украины. В 2022 году ушел добровольцем на фронт. С первых дней он учился почти всему с нуля, даже пользоваться гранатометом вместе с побратимом через YouTube. Впоследствии стал сапером.

Во время разминирования возле Сергея взорвалась мина, и он потерял часть руки.

"Это была моя вторая ошибка, как у сапера. Потому что первая ошибка - выбор профессии, а вторая - мина", - говорит Сергей о своем ранении.

Ветераны с ампутациями преодолели самый тяжелый забег мира. Как это было: видео и истории героев

Сергей Шикун (фото: пресс-служба)

Во французских Альпах Тарас и Сергей преодолели 52 километра горной трассы с препятствиями за 9,5 часа на двоих. Они стали первыми украинскими военными с ампутациями, которые преодолели забег Spartan.

Впечатления ветеранов от забега

Тарас отмечает, что безусловно рад был присоединиться к забегу.

"Было очень интересно все это проходить. И наша команда была чрезвычайно крутой. Без помощи и наставничества это было бы гораздо труднее, чем мы сделали", - рассказывает военный.

А вот побратимы ветеранов начали по-доброму шутить с Сергея и Тараса, мол "вы теперь звезды, даете интервью". Ребята рассказывают об этом с улыбкой на лице.

"Но в то же время они были в восторге, в шоке. Начали просить автографы", - добавляет Сергей.

Он также говорит, что внутренний голос время от времени спрашивал: нужно ли это тебе, ведь ты уже столько в жизни увидел?

"Этот чертик на плече сидел. Но я понимал, что надо дойти до конца", - говорит Сергей.

Ветераны с ампутациями преодолели самый тяжелый забег мира. Как это было: видео и истории героевВетераны с ампутациями преодолели самый тяжелый забег мира. Как это было: видео и истории героев

Ветераны во время забега (фото: instagram.com/limitless.ukraine)

"Безусловно были такие мысли. Ты просыпаешься утром и думаешь: "Зачем мне идти на эту работу?", а тут такой вызов. Это всегда борьба с самим собой. Должен эту лень и мысли преодолевать", - добавляет Тарас.

Несмотря на реальные трудности и порой невозможность преодолевать препятствия из-за ампутации и неприспособленности протезов ребята таки дошли до финиша. Там их, кстати, ждали не только украинские болельщики.

"Приехала одна французская семья. Они у меня в Инстаграме увидели сторис о забеге, и в начале дистанции стояли с флагами. И мы девять часов были на дистанции. А они все это время ждали нас на финише с флагами. Верили, что мы точно придем", - рассказывает автор видеоработы Артем Дамницкий.

По его словам, пошел с ребятами на дистанцию, чтобы почувствовать и прожить те же эмоции, а затем объективно осветить это в работе. Поэтому главный залог создания фильма - это "игра в правду".

"Мы ворвались на соревнования без подготовки, пройдя лишь минимальные инструктажи. Профессиональные спортсмены, которые соревнуются за деньги и медали, готовятся к этому месяцами в специальных подготовительных лагерях. Учитывая, что наши герои имеют ампутации, некоторые из препятствий были непреодолимыми, но большинство они все же прошли", - рассказывает Артем.

Ветераны с ампутациями преодолели самый тяжелый забег мира. Как это было: видео и истории героевВетераны с ампутациями преодолели самый тяжелый забег мира. Как это было: видео и истории героевВетераны с ампутациями преодолели самый тяжелый забег мира. Как это было: видео и истории героев

Украинская команда приняла участие в соревнованиях без предварительной подготовки (фото: instagram.com/limitless.ukraine)

Однако добавляет, что своей значимой роли не видит в забеге и создании видеоработы.

"Моя роль здесь могла быть, возможно, мотивационной для ребят. Рядом с ними был такой же неподготовленный человек, которого все привыкли видеть в юмористической ипостаси. Но важная роль фильма - показать украинцам несокрушимость наших бойцов. Проект - это очередное подтверждение, что у наших бойцов нет границ", - говорит Дамницкий.

Где смотреть фильм

Премьера уже состоялась на YouTube-канале "Кутовий".

Что такое Spartan Race

Spartan Race - это серия забегов с препятствиями различной сложности, от 3 миль до ультрамарафонских дистанций на 50 километров.

Эти забеги проводятся в Соединенных Штатах и имеют франшизу для 30 стран, включая Канаду, Южную Корею, Австралию, Филиппины и несколько европейских стран.

Серия включает Spartan Sprint, Spartan Super, Spartan Beast и Spartan Ultra. Spartan Race имеет военную серию, которую проводят на военных базах. Кроме того, уникальные мероприятия включают зимние забеги и командные соревнования.

Также со Spartan проводят чемпионаты мира и другие виды соревнований.

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Франция ГУР ампутація Ветераны
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