Ветеранам АТО дозволили позачергово вакцинуватися від COVID

Повідомляється, що до дорожньої карти вакцинації внесли зміни, згідно з якими учасники бойових дій можуть отримати щеплення залишковими дозами вакцини.

"У разі відмови людей з груп ризику, залишки доз з відкритого флакона терміново пропонують громадським діячам, до яких тепер належать ветерани АТО/ООС. Якщо вакцину не використовують в цей термін, вона підлягає утилізації", - йдеться в повідомленні.

Учасники бойових дій можуть записатися до листа очікування через портал або мобільний додаток "Дія", а також через контакт-центр МОЗ.

На порталі або в додатку "Дія" треба авторизуватися за допомогою електронного підпису або BankID, вказати сферу діяльності та обрати місце вакцинації.