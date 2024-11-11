Ветеран "Далласа" выиграл конкурс капитанов, тафгай "Нэшвилла" с нокаутом: драки выходных НХЛ

Любители потасовок на ледовых аренах в субботу и воскресенье посмаковали обзоры матчей Национальной хоккейной лиги в Виннипеге, Нэшвилле и Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков .

В провинции Манитоба схватка завязалась под занавес встречи, когда "Виннипег" находился в считанных минутах от победы над "Далласом". Капитан "Старз" Джейми Бенн от отчаяния коварно толкнул клюшкой сзади нападающего "Джетс" Коула Перфетти.

Заступиться за одноклубника решил форвард хозяев Адам Лаури. Он схватил соперника и после непродолжительной подготовки нанес несколько ударов правой. Бенн устоял на ногах, а затем встряхнул оппонента выпадом в челюсть. Лаури пошатнулся, потерял инициативу и должен быть благодарен рефери за своевременное вмешательство.

По схожему сценарию организовали драку в штате Теннесси. На последней минуте, когда "Нэшвилл" вел с четырьмя шайбами, у борта сошлись на кулаках форвард "Предаторз" Майк Маккаррон и вингер "Юты" Лоусон Краус.

С конкурентностью "спарринга" не сложилось. Известный хулиган хозяев организовал шквал ударов в голову соперника, поэтому довольно быстро оказался на льду. Рефери вмешались в потасовку, хотя Маккаррон был готов продолжить разъяснение положения дел для Крауса. Оба получили по 5 минут на скамейке штрафников.

А вот в Калифорнии потасовка произошла на экваторе поединка. Защитник "Лос-Анджелеса" Андреас Энглунд решил с помощью тумаков разрешить спор с вингером "Коламбуса" Матье Оливье.

Тот, однако, оказался готов к такому развитию событий. Именно Оливье выглядел лучше в потасовке с тафгаем "Кингз". Он не дал Энглунду сбросить шлем и закрыть обзор натянутым на голову джерси, а затем толкнул оппонента наземь и успел ударить сверху до вмешательства рефери.