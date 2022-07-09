Як поводитися під час обстрілів? З’явилась детальна відеоінструкція

В Мінінтеграції розробили інструктаж, як треба поводитись під час обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства.

Як радять спеціалісти, якщо ви застали артилерійський обстріл вдома, то слід відійти від вікон та дверей.

Якщо на вулиці, то слід сховатись за стіною та сховати голову. Після першого пострілу слід перейти в більш безпечне місце.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, слідуйте в укриття.