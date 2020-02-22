До весни готова: Катя Осадча "вигуляла" стильне легке плаття

Катя Осадча, яка раніше порадувала шанувальників яскравими знімками з сонячної Вени, піднесла черговий сюрприз та показала ніжний образ в легкій весняній сукні. Зіркова телеведуча зазначила, що на повну готується до березня і не проти "вигуляти" такий наряд, хоча в календарі ще офіційно зазначений зимовий місяць.

Ведуча "Світського життя" в своєму Instagram опублікувала кілька фото в обновці та зізналася, що готова навіть і до літніх суконь.

Осадча на кадрах купається в сонячних променях і позує в світлій сукні з широкими рукавами. Принт у вигляді різнокольорових листочків-крилець доповнює повітряний ніжний образ.

Також знаменитість обрала білі кросівки і широкі чорні сонцезахисні окуляри.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники в мережі захоплюються ніжним образом та відзначають, що Осадча в такому вбранні та своєю сонячною посмішкою надихає на весняний настрій.

Казкова красуня!

Неперевершеною! Готова, ще й як!!! Із нетерпінням чекаю на весну!

Катерина, ви схожі на мавку;

Ну, погода оманна, не поспішайте так роздягатися;

Гарне плаття, такий цікавий візерунок, як квітка, іноді їжачок. Краса - весна;

Весна вже давно прийшла, зими не було;

Ви надихаєте на весняний настрій!

Шикарна!

Скрін коментарів: instagram.com/kosadcha

Раніше ми писали про те, що Юрій Горбунов розповів про початок романа з дружиною Катею Осадчою. Виявляється, що телеведуча придумала для свого чоловіка оригінальний сюрприз.