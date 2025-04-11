Вертолет Bell 206 упал в Гудзон: подробности смертельной аварии в Нью-Йорке

Как проинформировали в Пожарной службе Нью-Йорка, данные об авиакатастрофе, которая произошла между Манхэттеном и набережной Нью-Джерси, появились в четверг в 15:17 по местному времени (около 21:00 по Киеву).

Очевидцы трагедии и представители правоохранительных органов рассказали западным СМИ, что вертолет разлетелся в воздухе и упал вверх дном в реку Гудзон, в результате чего погибли все шесть человек, которые были на борту.

"Чиновник не имел права выступать публично и делал это на условиях анонимности", - говорится в публикации AP.

Свидетель Брюс Уолл рассказал, что видел, как вертолет "развалился" в воздухе, и что хвостовая часть и пропеллер оторвались.

В социальных сетях были обнародованы кадры, на которых видно, как части вертолета падают в воду, а сам перевернувшийся борт погрузился в реку. В это время спасательные лодки кружили вокруг вертолета.

Кадры вертолета, разбившегося в реке Гудзон на Манхэттене в Нью-Йорке, который перед крушением летел нестабильно. pic.twitter.com/bGA51Y57pg - Breaking News (@TheNewsTrending) 10 апреля 2025 года

Как передает New York Post, среди шестерых погибших в результате после падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке - трое детей.

Федеральная авиационная администрация (FAA) идентифицировала вертолет как Bell 206. Вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте орган планировал провести расследование из-за авиакатастрофы.

Место падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке (фото: x.com/nypost)

Справочно: Bell 206 - это семейство легких двухлопастных, одно- и двух-двигательных многоцелевых вертолетов. Они изготавливались компанией Bell Helicopter на заводе в Мирабеле (Квебек, Канада). Вертолет Bell 206 впервые поднялся в воздух в 1966 году.

Вертолет Bell 206 Jetranger Департамента полиции Лос-Анджелеса США (фото: LAPD / wikipedia.org)

Другие авиакатастрофы в США в 2025 году

Напомним, в конце января на окраине Филадельфии упал медицинский транспортный самолет, в результате чего погибли семь человек.

А незадолго до этого в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет UH-60 Black Hawk. После этого обломки двух бортов упали в реку.

Как сообщалось, в результате той катастрофы погибли 67 человек - 60 пассажиров и 4 члена экипажа гражданского борта, а также трое военных, которые находились на борту вертолета.