RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Вертолет Bell 206 упал в Гудзон: подробности смертельной аварии в Нью-Йорке

Фото: место падения вертолета Bell 206 в Гудзон в Нью-Йорке (скрин с видео)
Автор: Владимир Костырин

В Нью-Йорке (США) шесть человек погибли в результате падения вертолета Bell 206 в реку Гудзон. Воздушное судно развалилось в воздухе и упало вверх дном.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Как проинформировали в Пожарной службе Нью-Йорка, данные об авиакатастрофе, которая произошла между Манхэттеном и набережной Нью-Джерси, появились в четверг в 15:17 по местному времени (около 21:00 по Киеву).

Очевидцы трагедии и представители правоохранительных органов рассказали западным СМИ, что вертолет разлетелся в воздухе и упал вверх дном в реку Гудзон, в результате чего погибли все шесть человек, которые были на борту.

"Чиновник не имел права выступать публично и делал это на условиях анонимности", - говорится в публикации AP.

Свидетель Брюс Уолл рассказал, что видел, как вертолет "развалился" в воздухе, и что хвостовая часть и пропеллер оторвались.

В социальных сетях были обнародованы кадры, на которых видно, как части вертолета падают в воду, а сам перевернувшийся борт погрузился в реку. В это время спасательные лодки кружили вокруг вертолета.

Как передает New York Post, среди шестерых погибших в результате после падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке - трое детей.

Федеральная авиационная администрация (FAA) идентифицировала вертолет как Bell 206. Вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте орган планировал провести расследование из-за авиакатастрофы.

Место падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке (фото: x.com/nypost)

Справочно: Bell 206 - это семейство легких двухлопастных, одно- и двух-двигательных многоцелевых вертолетов. Они изготавливались компанией Bell Helicopter на заводе в Мирабеле (Квебек, Канада). Вертолет Bell 206 впервые поднялся в воздух в 1966 году.

Вертолет Bell 206 Jetranger Департамента полиции Лос-Анджелеса США (фото: LAPD / wikipedia.org)

Другие авиакатастрофы в США в 2025 году

Напомним, в конце января на окраине Филадельфии упал медицинский транспортный самолет, в результате чего погибли семь человек.

А незадолго до этого в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет UH-60 Black Hawk. После этого обломки двух бортов упали в реку.

Как сообщалось, в результате той катастрофы погибли 67 человек - 60 пассажиров и 4 члена экипажа гражданского борта, а также трое военных, которые находились на борту вертолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиНью-ЙоркАвиакатастрофа