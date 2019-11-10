Вершина дитинства! Лілія Подкопаєва зворушливо привітала доньку-іменинницю (фото)

Лілія Подкопаєва умилила мережу яскравим калейдоскопом фото своєї доньки Кароліни, якій сьогодні виповнилося 13 років. Дівчинка-іменинниця підростає така ж красива, як і її знаменита мама. Олімпійська чемпіонка в своєму Instagram тепло привітала тінейджерку і опублікувала чуттєві побажання.

41-річна гімнастка виховує трьох дітей: доньку Кароліну, прийомного сина Вадима, і наймолодшеньку в сім'ї дівчинку, яка народилася 19 вересня.

Спортсменка побажала своїй Кароліні, щоб День народження і кожен наступний за ним приносив тільки світло та радість.

Лілія Подкопаєва привітала доньку Кароліну з днем народження Ф)ото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Тінейджер! Цілих тринадцять років! Кажуть, тринадцять років - це вершина дитинства! Моя Кароліна, мій малюк, моя велика-маленька, зараз для тебе немає жодних перешкод у світі навколо, ти можеш пізнавати нове і кожен раз захоплюватися ним без нальоту втоми і думок, що вже бачила сотні разів", - написала Лілія.

Лілія Подкопаєва привітала доньку Кароліну з днем народження (Фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Користувачі мережі приєднуються до привітань і пишуть дівчинці найкращі і найтепліші побажання.

З Днем Народження маленьку Кароліну!

З днем народження принцеса! Здоров'я і щастя вам!

Мої вітання! Красуня, нехай росте здоровою і пустотливою дівчинкою!

З Днем народження! Дівчата, будьте щасливі!

Ліля, з днем народження красуню донечку! Міцного здоров'я та багато-багато щастя!

Вітаю! Хай буде завжди в любові!

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