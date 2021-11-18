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Ймовірно через отруєння чадним газом: у Вінницькій області загинули четверо дітей та двоє дорослих

Автор: Анастасія Рокитна

У Вінницькій області загинули четверо дітей та двоє дорослих. Ймовірно через отруєння чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у Вінницькій області, ймовірно через отруєння чадним газом, загинуло знов четверо дітей та двоє дорослих, повідомили рятувальники.

Також вони нагадали про вчорашню пожежу у Хмельницькій області. Попри те, що займання житлового будинку в с. Медисівка загасили господарі будинку ще до прибуття вогнеборців, пожежа забрала життя чотирьох дітей віком від 1 до 6 років.

Через це ДСНС звернулась до батьків та опубліковано рекомендації:

  • в жодному разі не залишати дітей без нагляду дорослих;
  • пояснювати дітям елементарні правила безпечної поведінки;
  • слідкувати за станом та справністю електромережі та не перевантажувати її;
  • у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими електроприлади;
  • використовувати сертифіковані обігрівачі та справне пічне опалення.
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Вінницька область