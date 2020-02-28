У українки, що повернулася з Італії, не виявили коронавірус

В Україні немає зафіксованих випадків коронавірусу
У госпіталізованої з підозрою на коронавірус українки, яка повернулася з Італії, не виявили небезпечну інфекцію. Про це йдеться у Facebook Центру громадського здоров'я.
Повідомляється, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, жодному зі зразків не виявлено коронавірус.
У центрі уточнили, що у громадянки України, яка повернулася з Італії, та у людини з її оточення коронавірус не підтвердився. Також негативні результати були та у двох осіб з Долинян Чернівецької області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бази для госпіталізації громадян з підозрою на коронавірус облаштували в семи лікарнях Києва.
Відзначимо, в Києві в громадському транспорті щодня проводять дезінфекцію для запобігання захворювання на грип і гострі респіраторні захворювання.
Водночас коронавірус наближається до українського кордону, на сьогодні випадки зараження коронавірусом зафіксовані в Румунії та Білорусі. Сьогодні стало відомо, що Білорусь не буде закривати свої кордони.