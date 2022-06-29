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Не повернув вертольоти державі: СБУ затримала гендиректора столичної авіакомпанії

Фото: СБУ затримала гендиректора столичної авіакомпанії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ затримали гендиректора столичної авіакомпанії. В умовах воєнного стану він не повернув державі вертольоти й здавав їх в оренду закордоном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Служба безпеки України затримала у Києві генерального директора однієї з приватних авіакомпаній. Він проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже півмільйона доларів США", - пише пресслужба СБУ.

Вертольоти повинні були бути задіяні під час виконання бойових завдань на тлі воєнного часу. Гендиректор приватної авіакомпанії продовжив заробляти десятки млн грн на їх суборенді на території Західної Африки.

"Встановлено, що у 2002 році одна з військових частин передала 9 багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії", - додає пресслужба.

Приватна авіакомпанія зобов’язувалася повернути вертольоти у разі введення воєнного стану.

Фото: СБУ затримала гендиректора столичної авіакомпанії (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України затримала керівника благодійного фонду, який ввозив з закордону гуманітарну допомогу й продавав її.

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