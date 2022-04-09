Повернемо все українське. США віддадуть Україні ікону часів Русі, - Зеленський

"В Україну повернеться одна з наших головних святинь. Одна з найбільш шанованих святинь Софії Київської. Ікона святого Миколая Мокрого. Це перша чудотворна ікона Русі. Ми довго працювали, щоб повернути її", - сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що ікону вивезли з України під час Другої світової війни. Зеленський запевнив, що вона повернеться в країну і перебуватиме у Святій Софії.

"Вдячний за це рішення США. Хочу, щоб це повернення стало для нас символом того, що ми повернемо в Україну все наше - все українське. Всіх наших людей і повний контроль над нашою землею", - додав Зеленський.