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Повернемо все українське. США віддадуть Україні ікону часів Русі, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що США повернуть в країну одну з головних святинь. Йдеться про першу чудотворну ікону Русі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"В Україну повернеться одна з наших головних святинь. Одна з найбільш шанованих святинь Софії Київської. Ікона святого Миколая Мокрого. Це перша чудотворна ікона Русі. Ми довго працювали, щоб повернути її", - сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що ікону вивезли з України під час Другої світової війни. Зеленський запевнив, що вона повернеться в країну і перебуватиме у Святій Софії.

"Вдячний за це рішення США. Хочу, щоб це повернення стало для нас символом того, що ми повернемо в Україну все наше - все українське. Всіх наших людей і повний контроль над нашою землею", - додав Зеленський.

Київська ікона святого Миколая (Мокрого) - найдавніша відома ікона святого Миколая, перша чудотворна ікона Русі. До 1943 року зберігалася на хорах Софії Київської. Восени того ж року перед настанням радянських військ ікону вивезли до Варшави. Потім її переправили до США.

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