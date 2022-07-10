Верхівка айсберга. В ООН зафіксували понад 100 сексуальних злочинів росіян в Україні

В Україні представниками ООН було вже зафіксовано понад сотню випадків сексуальних злочинів від початку вторгнення Росії. Проте як вважають фахівці, ці дані не є кінцевими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен.

Вона впевнена, що наявні дані це лише верхівка айсберга і реальні масштаби сексуального насильства в умовах війни Росії проти України ще невідомі.

За даними спецпредставника, було вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни.

Нагадаємо, що раніше київський суд розпочав слухати першу справу про зґвалтування під час війни. Обвинуваченим є російський військовий, який під час окупації Броварського району вчинив цей злочин.

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