Верхівка айсберга. В ООН зафіксували понад 100 сексуальних злочинів росіян в Україні

В Україні представниками ООН було вже зафіксовано понад сотню випадків сексуальних злочинів від початку вторгнення Росії. Проте як вважають фахівці, ці дані не є кінцевими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен.
За даними спецпредставника, було вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни.
Вона впевнена, що наявні дані це лише верхівка айсберга і реальні масштаби сексуального насильства в умовах війни Росії проти України ще невідомі.
Нагадаємо, що раніше київський суд розпочав слухати першу справу про зґвалтування під час війни. Обвинуваченим є російський військовий, який під час окупації Броварського району вчинив цей злочин.
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