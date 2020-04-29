Верховний суд визнав незаконними претензії Мінкульту щодо Taryan Towers

Фото: Артур Мхітарян (з відкритих джерел)

Також Верховний суд підтвердив відсутність у Києва належним чином затвердженого історичного ареалу

Верховний суд України визнав незаконними всі претензії Міністерства культури України щодо "Позняки-Жид-Буд" і Taryan Towers. Про це йдеться в заяві Taryan Group, передає РБК-Україна.

Як відзначають в компанії, вища судова інстанція України підтвердила необґрунтованість претензій Міністерства культури України до забудовника і своєю постановою визнала незаконними та скасувала всі приписи Міністерства культури щодо об'єкта.

Також Верховний суд України підтвердив відсутність у Києва належним чином затвердженого історичного ареалу, що давало зацікавленим особам можливість маніпуляції з метою саботажу будівництва великої кількості об'єктів.

"Ми здобули дуже важливу перемогу. Вважаю, що таке рішення - не точкова перемога нашого бізнесу, це прецедент для будівельного ринку України", - заявив рішення засновник і власник Taryan Group Артур Мхітарян.

Бізнесмен відзначає, що рік тому прийняв рішення відстоювати позицію компанії в суді та підтвердити безпідставність претензій колишніх чиновників Мінкульту, на яких був побудований шантаж.

"Рік тому я не пішов на поводу у вимагачів і публічно заявив про це. Тоді ми прийняли рішення відстоювати нашу позицію до останньої інстанції. Ось, нарешті, через рік Верховний Суд остаточно визнав нашу правоту", - додав він.

На його думку, Києву потрібен чітко визначений історичний ареал, захищений державою, який повинен визначатися на підставі здорового глузду та інтересів міста.

"Не за принципом "чим більше поставимо кордон, тим більше зможемо вимагати", а на підставі здорового глузду та інтересів міста. Особливо це зрозуміло в випадку з Taryan Towers, будівництво яких іде на території колишнього заводу, в безпосередній близькості до сучасної щільної висотної забудови, а не в історичній частині міста", - зазначив Мхітарян.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Артур Мхітарян виступив зі зверненням до президента України Петра Порошенка про колосальний тиск і шантаж, якого він зазнав з боку СБУ та Мінкульту, які саботують видачу погоджень на будівництво кільком десяткам девелоперських компаній.

За його словами, за відмову від переслідування і блокування будівельного проекту від нього вимагали 1 млн дол. США або квартири в новому елітному житловому комплексі на столичному Печерську. Пізніше СБУ відмовилася від претензій до девелопера, а Кабмін заявив про зміну системи нагляду над бізнесом.