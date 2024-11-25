Верховный суд призывают к беспристрастному рассмотрению кассационной жалобы по банку "Конкорд"

Елена Соседка, соучредитель банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, сообщила, что журналист Евгений Плинский обратился в Верховный суд с запросом на получение публичной информации, в котором требует от судей ВС провести беспристрастное, независимое и справедливое рассмотрение кассационной жалобы по делу банка "Конкорд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

Она также отметила, что акционеры банка открыты для диалога и готовы ответить на любые запросы журналистов для обеспечения объективности публикаций в СМИ.

Кроме того, она опубликовала видео, в котором рассказывается о том, как происходит ликвидация банка "Конкорд".

Напомним, ранее стало известно, что акционеры Конкорда обжаловали в суде решение Национального банка о выводе банка с рынка.

Суды первой и апелляционной инстанций признали противоправным и отменили решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, необратим.

Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы произвести все необходимые выплаты за 2-3 недели.