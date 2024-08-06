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Верховный суд США отказал Трампу приостановить приговор по делу о взятке за молчание

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп на суде (GettyInages)
Автор: Ярослава Борзова

Верховный суд США в понедельник отклонил ходатайство штата Миссури отложить вынесение приговора Дональду Трампу в Нью-Йорке. Речь идет о деле по обвинению в уголовном преступлении, связанном с выплатой денег порнозвезде за молчание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение судей было принято в ответ на иск штата Миссури, в котором утверждалось, что дело против Трампа нарушает право избирателей, предусмотренное Конституцией США.

Трампа в мае признали виновным в фальсификации деловых записей с целью скрыть выплату в размере 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, имела с Трампом несколько лет назад.

Прокуроры заявили, что выплата была призвана повысить шансы Трампа на выборах 2016 года, когда он победил демократа Хиллари Клинтон. Однако сам кандидат от республиканцев отвергает обвинения и утверждает, что у него не было интимных связей с порнозвездой. Он пообещал подать апелляцию после вынесения приговора, запланированного на сентябрь.

Трампe также выдвинулb федеральные и государственные обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с его попытками отменить поражение на выборах 2020 года.

 

Судебные дела против Трампа

Напомним, недавно The Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, что США вели не публичное расследование относительно возможного подкупа Трампа.

Также накануне Федеральный окружной суд в Вашингтоне решил вернуться к рассмотрению дела против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года.

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