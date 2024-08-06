Верховный суд США отказал Трампу приостановить приговор по делу о взятке за молчание

Решение судей было принято в ответ на иск штата Миссури, в котором утверждалось, что дело против Трампа нарушает право избирателей, предусмотренное Конституцией США.

Трампа в мае признали виновным в фальсификации деловых записей с целью скрыть выплату в размере 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, имела с Трампом несколько лет назад.

Прокуроры заявили, что выплата была призвана повысить шансы Трампа на выборах 2016 года, когда он победил демократа Хиллари Клинтон. Однако сам кандидат от республиканцев отвергает обвинения и утверждает, что у него не было интимных связей с порнозвездой. Он пообещал подать апелляцию после вынесения приговора, запланированного на сентябрь.

Трампe также выдвинулb федеральные и государственные обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с его попытками отменить поражение на выборах 2020 года.