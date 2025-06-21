Верховный лидер Ирана подготовил трех преемников на случай убийства, - NYT

По данным трех иранских источников издания, Хаменеи преимущественно общается со своими командирами через доверенного помощника и задерживает ответы на электронные сообщения, чтобы усложнить его обнаружение.

Утверждается, что Хаменеи также заблаговременно выбрал преемников в своей военной цепочке командования на случай устранения назначенных им высокопоставленных чиновников.

Обычно процесс назначения нового верховного лидера может занять месяцы, когда священнослужители выбирают из собственных списков имен. Но, по словам чиновников, поскольку страна сейчас находится в состоянии войны, аятолла хочет обеспечить быстрый, упорядоченный переход власти к заранее избранным преемникам.

Это ярче всего демонстрирует, насколько шатким стало положение верховного лидера Ирана после трех десятилетий у власти, считает издание.

По словам иранских чиновников, пожелавших сохранить анонимность, высшие должностные лица Ирана также тайно готовятся к различным вариантам развития событий.