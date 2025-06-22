Верховный лидер Ирана подготовил преемников на случай убийства: что говорят в ISW

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил своими преемниками не менее радикальных лиц, чем он сам.

Уточняется, что он начал реализацию "чрезвычайных мер преемственности" в ответ на израильские удары и возможность военного вмешательства США. Неуказанные иранские источники сообщили New York Times, что Хаменеи переехал в безопасный бункер и теперь общается с командирами только через доверенного помощника.

Он также назначил трех высокопоставленных священнослужителей в качестве кандидатов на замену ему в случае его гибели. Также аятолла озвучил замены для высших военных командиров и приказал старшим должностным лицам работать из бункеров и не пользоваться мобильными телефонами.

Аналитики считают, что Хаменеи, вероятно, предпринял эти шаги на фоне возросших опасений по поводу потенциальной его ликвидации.

"Предыдущие действия Хаменеи указывают на то, что три возможных преемника почти наверняка столь же идеологичны, как и он сам. Ранее Хаменеи встречался с членами Ассамблеи экспертов в ноябре 2024 года и подчеркивал, что следующий Верховный лидер должен "воплощать революцию" и внедрять ислам в иранское общество", - пишут эксперты.

Уточняется, что Хаменеи тогда не назвал преемника. Временно исполняющий обязанности лидера пятничной мусульманской молитвы в Исфахане и член Ассамблеи экспертов Абдолхасан Махдави подтвердил в ноябре 2024 года, что Ассамблея конфиденциально определила и расставила по приоритетам трех кандидатов на преемственность и оформила это как "рутинную обязанность".

"Остается неясным, кого именно Хаменеи выбрал в качестве своего потенциального преемника. Неуказанные источники добавили, что Моджтаба Хаменеи, сын Хаменеи и часто утверждаемый преемник, не входит в число назначенных кандидатов. Бывший президент Ибрахим Раиси, еще одна широко обсуждаемая фигура, погиб в результате крушения вертолета в мае 2024 года и больше не рассматривается. Решение Хаменеи отражает его обеспокоенность внешними угрозами и потенциальной нестабильностью после его смерти, поскольку режим ожидает, что оппозиционные группы и антирежимные деятели воспользуются любым вакуумом руководства", - считают аналитики.