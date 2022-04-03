Верещук - військовим Росії: подумайте про своє життя після війни, інакше доведеться думати про смерть

При цьому Верещук зазначила, що тих, хто вже вчиняв катування та вбивства цивільних чекає у кращому разі довічне ув'язнення.

Повний текст звернення:

"Ті, хто причетний до катувань та страт громадянських в Україні, вже все. У кращому разі, на них чекає довічний термін.

Але я хочу звернутися до тих, хто ще не чинив злочинів проти цивільних та полонених.

Це російські військові, які поки що тимчасово на нашій території і контактують з нашим цивільним населенням. Це російські силовики, які контактують з нашими військовими та громадянськими, які у полоні.

Страти, зґвалтування, тортури, знущання - навіть у війні і, насамперед, на війні, у цьому немає потреби і цього може бути жодного виправдання.

Війна рано чи пізно закінчиться. Поводьтеся так, щоб все життя не довелося постійно шукати щілину, куди сховатися. Нині приховати нічого і нікого неможливо. Сховатися неможливо. Захищати та рятувати вас потім ніхто не буде. А тут ніхто нічого не забуде і ніколи не пробачить.

Просто думайте про своє життя після війни. А інакше вам постійно доведеться думати про свою смерть", - закликала Верещук.

Нагадаємо, після звільнення Бучі від російських окупантів у соцмережах почали публікувати відео та фотографії закатованих загиблих мирних жителів, які лежали посеред вулиці.

Як повідомив міський голова Анатолій Федорук, у братських могилах Бучі вже поховали 280 людей. Після звільнення місто зруйноване, вулиці вкриті тілами місцевих жителів.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 39 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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