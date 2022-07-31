Верещук: Росія не відповідає на вимогу повернути тіла вбитих полонених в Оленівці

Вона назвала події в Оленівці страшною трагедією та злочином проти людства та людяності.

"За це має бути покарання персональне. Вимагаємо, щоб Росію визнали державою-спонсором тероризму. Це міжнародний злочин. Після повернення тіл. Омбудсмен зробив заяву, ми як уповноважені теж запити зробили. Поки відповіді від Росії немає", - заявила Верещук.

Вона вважає, що вся спільнота має зреагувати на злочин Росії в Оленівці та ухвалити рішення, які зупинять Росію та її терористичні дії.

"Поки що наша цивілізація під загрозою", - стверджує Верещук.