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Верещук розкритикувала позицію Угорщини щодо Росії: "хочеться дешевого російського газу"

Ірина Верещук (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Міністер України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Угорщина має неоднозначну позицію у війні Росії проти українців. Зокрема, це викликає неприємне здивування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верещук.

За її словами, навіть не всі сателіти Росії з колишнього Радянського Союзу роблять так, як офіційне керівництво Угорщини.

"Все це викликає неприємне здивування насамперед в українських угорців, багатьох з яких я знаю особисто", написала вона.

Верещук розповіла, що Угорщина не підтримує санкції проти Росії й не пропускає зброю від інших країн через свою територію. Вона зазначила, що згодом риторика офіційного Будапешту стане відверто проросійською.

"Що це? Хочеться дешевого російського газу? Чи може нашого Закарпаття? А народ Угорщини дійсно хоче роль тих, хто намагається вдарити нас ножем у спину у важкий час? Заради чого? Заради подачок від росіян?", - сказала Верещук.

Однак зазначається, що Угорщині не вдасться наживатись на проблемах України. До того ж під час Другої світової країна вже зробила неправильний вибір.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина проти ембарго на газ з РФ і закриття неба над Україною силами НАТО.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 26-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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