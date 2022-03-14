Верещук заперечила прибуття гуманітарного вантажу до Маріуполя, він тільки їде

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заперечила останню інформацію від Міністерства оборони Російської Федерації щодо, нібито, прибуття гуманітарного вантажу до Маріуполя. За її словами, українські вантажівки лише їдуть до міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Верещук в ефірі "Україна 24".

"Те, що пише Міноборони Росії, не відповідає дійсності. Ніякого гуманітарного вантажу туди (в Маріуполь - ред.) не потрапило. Вантаж тільки їде. Ми вимагаємо припинення вогню. Справді, колона приватного транспорту виїхала з Маріуполя. Ті, хто з наших водіїв їде на Маріуполь, бачили цю колону, спілкувалися з ними",- заявила Верещук.

Також на зворотному шляху українські гуманітарні вантажівки повинні евакуювати жінок й дітей з міста.