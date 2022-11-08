Вербовали женщин для сексуальной эксплуатации. В Киеве сообщено о подозрении девяти лицам
В Киеве разоблачили и сообщили о подозрении девяти лицам, которые в составе двух преступных групп вербовали женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом и в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
По данным следствия, трое жителей столицы совместно с гражданином Марокко подыскивали привлекательных женщин среди бывших участниц конкурсов красоты, ведущих популярных ток-шоу на телевидении, инстаграмм-блоггеров и предлагали им "трудоустройство" в модельном бизнесе. Однако настоящей их целью была переправка девушек за границу для предоставления услуг интимного характера бизнесменам в Марракеше.
Каждый из участников группы имел четкие обязанности. Один отвечал за оформление виз, двое других – организовывали перемещение женщин через границу.
Двое участников преступной схемы были разоблачены при попытке переправить через границу 20 женщин. В настоящее время они сообщены о подозрении по факту торговли людьми.
В ходе документирования этого преступления правоохранители разоблачили еще одну группу, которая организовала в Киеве и других регионах Украины деятельность по предоставлению услуг сексуального характера за денежное вознаграждение.
Ранее мы писали, что правоохранители объявили о подозрении гражданам РФ и Украины, возглавивших фейковые органы "власти" на захваченной части Запорожской области.
Напомним, что так называемому оккупационному "губернатору" захваченной части Запорожской области Евгению Балицкому объявили подозрение в коллаборационной деятельности.
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