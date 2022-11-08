ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вербовали женщин для сексуальной эксплуатации. В Киеве сообщено о подозрении девяти лицам

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 15:39
Вербовали женщин для сексуальной эксплуатации. В Киеве сообщено о подозрении девяти лицам Фото: в Киеве разоблачили банду, которая вербовала женщин для сексуальной эксплуатации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве разоблачили и сообщили о подозрении девяти лицам, которые в составе двух преступных групп вербовали женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом и в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

По данным следствия, трое жителей столицы совместно с гражданином Марокко подыскивали привлекательных женщин среди бывших участниц конкурсов красоты, ведущих популярных ток-шоу на телевидении, инстаграмм-блоггеров и предлагали им "трудоустройство" в модельном бизнесе. Однако настоящей их целью была переправка девушек за границу для предоставления услуг интимного характера бизнесменам в Марракеше.

Каждый из участников группы имел четкие обязанности. Один отвечал за оформление виз, двое других – организовывали перемещение женщин через границу.

Двое участников преступной схемы были разоблачены при попытке переправить через границу 20 женщин. В настоящее время они сообщены о подозрении по факту торговли людьми.

В ходе документирования этого преступления правоохранители разоблачили еще одну группу, которая организовала в Киеве и других регионах Украины деятельность по предоставлению услуг сексуального характера за денежное вознаграждение.

Ранее мы писали, что правоохранители объявили о подозрении гражданам РФ и Украины, возглавивших фейковые органы "власти" на захваченной части Запорожской области.

Напомним, что так называемому оккупационному "губернатору" захваченной части Запорожской области Евгению Балицкому объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины Киев
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов