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Вербувала для вчинення терактів: ексспівробітник СБУ зізнався у вбивстві людини

Автор: Сергій Пишкін

До Державного бюро розслідувань, зі зізнаннями у вбивстві людини, прийшов колишній співробітник СБУ. Загиблий, нібито, вербував його для вчинення терактів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

За словами ексспівробітника СБУ, вбивство відбулося в номері готелю Києва у ніч з 28 на 29 жовтня. За його словами, до нього звернувся знайомий з пропозицією організувати терористичний акт у столиці.

Переговори щодо цього проходили саме у готелі. Після відмови колишнього правоохоронця брати участь у цьому - його знайомим спробував ліквідувати чоловіка.

"Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення "вербувальнику", - пише пресслужба.

Ексспівробітник СБУ одразу звернувся за допомогою до колег й після цього пішов до ДБР.

"За результатами оперативного виїзду на місце можливої події виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства", - додає пресслужба.

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Служба безпеки України