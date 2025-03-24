Вэнс вступился за Уиткоффа после скандального интервью: "Достаточно не быть идиотом"

Скандальные заявления Уиткоффа

Напомним, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф за два месяца успел провести две встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Также Уиткофф участвовал в переговорах с российскими чиновниками, которые прошли в феврале в Саудовской Аравии.

На прошлой неделе Уиткофф заявил, что главной проблемой в войне России против Украины является вопрос Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он, ссылаясь на российские фейковые референдумы утверждал, что население этих областей якобы хочет быть в составе РФ.

После этого спецпредставитель президента США начал оправдываться, что он просто определял суть проблемы и не стал "ни на одну сторону".

Глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко подчеркнул, что Уиткоффа нужно отстранить от должности после таких заявлений.

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