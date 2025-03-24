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Вэнс вступился за Уиткоффа после скандального интервью: "Достаточно не быть идиотом"

Вашингтон, Понедельник 24 марта 2025 16:27
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Вэнс вступился за Уиткоффа после скандального интервью: "Достаточно не быть идиотом" Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф "отлично справляется" со своей работой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вэнса в соцсети X.

"Стив Уиткофф - отличный парень, который делает невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу 40 лет", - написал Вэнс.

По его словам, много в дипломатии сводится к умению "не быть идиотом".

Скандальные заявления Уиткоффа

Напомним, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф за два месяца успел провести две встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Также Уиткофф участвовал в переговорах с российскими чиновниками, которые прошли в феврале в Саудовской Аравии.

На прошлой неделе Уиткофф заявил, что главной проблемой в войне России против Украины является вопрос Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он, ссылаясь на российские фейковые референдумы утверждал, что население этих областей якобы хочет быть в составе РФ.

После этого спецпредставитель президента США начал оправдываться, что он просто определял суть проблемы и не стал "ни на одну сторону".

Глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко подчеркнул, что Уиткоффа нужно отстранить от должности после таких заявлений.

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